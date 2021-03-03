Yolsuzluk davasında aldığı hapis cezasına itiraz eden Sarkozy: Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim

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Yolsuzluk ve rüşvet davasında ikisi ertelenmiş üç yıl hapis cezası alan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, itirazında sonuç alamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi.

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzluk ve rüşvet davasında aldığı hapis cezasıyla ilgili "şaşırtıcı derecede adaletsiz" yorumunu yaptı.

Hakkında hapis cezası aldığı dava dışında da çeşitli suçlamalar bulunan Sarkozy, yanlışı olmadığını savundu ve "kızgın ama kararlı" olduğunu söyledi. Sarkozy, açıklamalarına şöyle devam etti: "Fransa'nın dört bir yanından bana destek olan kişilerden mesaj aldım. Uzun bir mücadelenin içinde olduğumuzu biliyorum. Hapis kararına itiraz ettim ancak belki bu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde biter. Kendi ülkemin yargılandığını görmek bana acı verir ancak demokrasi için bunu yapmaya hazırım"

Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev almıştı.

2015 yılında gizli telefon dinlemelerinin ortaya çıkmasının ardından Sarkozy’nin 2014 yılında avukatı Thierry Herzog aracılığıyla yüksek mahkeme hakimi Gilbert Azibert'e rüşvet teklif ederek Monaco'da daha iyi bir yere tayin karşılığında kendisiyle ilgili açılan davayla ilgili bilgi istediği ortaya çıkmıştı.