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Dünya
Deutsche Welle

Yolsuzluk affı Tunusluların tepkisine yol açtı

Tunus Devlet Başkanı Essebsi’nin ekonomiye kaynak kazandırmak amacıyla yolsuzluk yapan elitleri affetme girişimi yoğun protestolara yol açtı. Halk, 'devrim ruhuna' aykırı olduğu gerekçesiyle affa karşı çıkıyor.

14 Mayıs 2017 13:12

Tunus'ta yolsuzluktan haklarında dava açılan işadamlarına af çıkarılmasına dair yasa başkentte binlerce kişi tarafından protesto edildi. ‘Af yok' ve ‘Yolsuzluğa son' yazılı pankartlarla başkent Tunus'un ana caddelerini dolduran 5 bin dolayındaki göstericiye muhalefet liderleri de eşlik etti. 50 dolayındaki sivil toplum kuruluşuyla ‘Affetmiyorum' adlı halk hareketinin birlikte organize ettikleri protesto yürüyüşüne katılanlar ‘yolsuzluğun temize çıkarılmasını kabul etmediklerini' söyledi.

Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi tarafından önerilen yasa, zanlıların haksız kazançlarını iade edip para cezası ödemeleri kaydıyla haklarındaki yolsuzluk soruşturmasının kapatılmasını öngörüyor. Aftan en çok eski Devlet Başkanı Zinedin Bin Ali'ye yakınlığı olan işadamlarının yararlanacağı belirtiliyor. Bin Ali 2011 yılındaki ‘Arap Baharı' sırasında devrilerek Tunus'u terk etmişti.

Tasarıya yoğun eleştiriler

Yasaya karşı olan çevrelerce affın Bin Ali'nin ülkeden kovulmasıyla sonuçlanan Tunus devriminin ruhuna aykırı olduğu dile getiriliyor. Tunus yönetimi ise af sayesinde yasa dışı yollardan elde edilen paranın ülke ekonomisine kazandırılacağını öne sürüyor. Resmi açıklamalarda yasanın ilk etapta hazineye 3 milyar dolar kazandıracağı belirtiliyor.

Sivil toplum kuruluşları ‘Yolsuzluk affını' sert dille eleştirirken Sınır Tanımayan Avukatlar örgütünden Antonio Manganella yasanın ‘Tunuslulara ve yabancılara verilmiş son derece olumsuz bir mesaj olacağını' söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp, rtr/AG, MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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