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Dünya

Yolsuzluğa mecliste 'sıçan'lı protesto!

Portekizce argoda yolsuzluk yapan kişiler için 'sıçan' yakıştırması yapılıyor

11 Nisan 2015 12:09

Brezilya’da milli petrol şirketi Petrobras’taki yolsuzluklar farklı bir yöntemle protesto edildi.

İktidardaki İşçi Partisi’nin hazine sorumlusu Joao Vaccari Neto’nun vereceği ifade için meclisin alt kanadında soruşturma komisyonu toplandı. Milliyet'te yer alan habere göre, Petrobras için alınan rüşvetleri İşçi Partisi’ne ‘kampanya bağışı’ kisvesi altında aktarmasıyla ilgili ifade vermeye hazırlanan Neto yerine yerleşirken salon karıştı.

Bir gösterici yanında getirdiği kemirgenleri salona bırakınca herkes ayağa fırladı. Mecliste görevli olan gösterici dışarı çıkarıldı. Portekizce argoda yolsuzluk yapan kişileri için ‘sıçan’ yakıştırması yapılıyor. Fakat Globo kanalına konuşan bir uzman salona salınanların iki hamster ve üç çöl faresi olduğunu belirtti.

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