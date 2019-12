Yolların kesiştiği kent

Yolların ve medeniyetlerin kesiştiği Afyonkarahisar, çok sayıda tarihi mekan, ören yeri, kaplıca ve doğal güzellikle tarihle doğayı buluşturuyor.



Resmi verilere göre, günde 50 bin aracın geçiş yaptığı ve ortalama 2 saatini ayırdığı Afyonkarahisar, tarih boyunca sürdürdüğü doğu-batı, kuzey-güney arasında köprü vazifesi görme özelliğini koruyor.



Büyük savaşlara da tanıklık etmiş Afyonkarahisar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırlayan Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren Büyük Taarruz'un emrinin verildiği yer olarak biliniyor.



Kaplıcalar



Afyonkarahisar'da eski çağlardan beri varlığı bilinen sıcak su kaynakları, Frig döneminde kullanıma sokulmuş. Gazlıgöl ve Hüdai kaplıcaları, bu dönemden itibaren şifa arayanların uğrak yeri olmuş.



Önceleri geleneksel kaplıca tedavisi veya hamam ihtiyacı için kullanılan kaplıcalar, günümüzde termal tedavi ve rehabilitasyon merkezleri olarak kullanılıyor.



İlde çok sayıda tesis, bilimsel metotların kullanıldığı fizik tedavi üniteleriyle termal turizme hizmet veriyor.



Tarihi mekanlar, ören yerleri



Hititlerden Friglere, Lidyalılardan Selçuklu ve Osmanlılara uzanan medeniyetlerin eserlerini barındıran kent, açık hava müzesi konumunda bulunuyor.



Afyonkarahisar'a gelenler, Frig Vadisi ve ören yerleri, Dinar Örenyeri, Emirdağ Hisarköy Örenyeri, İhsaniye-Döğer Örenyeri, Aslankaya, İhsaniye-Kayıhan Kasabası Göynüş Vadisi Örenyeri, Aslantaş, Yılantaş, Maltaş, Ayazin Köyü Örenyeri, peribacaları ve kaya yerleşim yerlerini ziyaret ediyor. Afyonkarahisar Kalesi ise yüzlerce yıla yaptığı tanıklığıyla gözler önünde duruyor.



MÖ 3 binli yıllara uzanan tarihiyle Afyonkarahisar, sanat tarihi açısından önemli mimari yapıları da barındırıyor. İhsaniye İlçesi'ndeki "Ana Tanrıça Kibele" adına yapılmış açık hava tapınakları ve Ayazin Kilisesi ile şehir merkezindeki Ulu Cami, Gedik Ahmet Paşa Cami bu eserlerden sadecebirkaçı.



Doğa turizmi



Doğa turizminde de iddialı Afyonkarahisar'da, Sandıklı ve Kızılören ilçe sınırlarındaki Akdağ eteklerindeki Kocayayla, ortalama 1600 metre yüksekliğiyle geyik ve yılkı atlarını barındırıyor.



Anadolu'nun çıplak dağları, çölleşmeye yüz tutmuş alanlarının yanında Karadeniz Bölgesi'ni aratmayan ormanları, su kaynakları, çayırları ve zengin bitki örtüsüyle Afyonkarahisar, modern hayatın karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için fırsat yaratıyor.



Kocayayla'daki 20 kilometre uzunluğundaki kanyon ve kanyondan Çivril Gölü'ne dökülen Akçay ise kentin görülmeye değer doğal güzellikleri arasında yer alıyor.



Öte yandan, Afyonkarahisar milli parkları, Kurtini Mağarası, Dipevler-İnsuyu Mağarası, Suçıkan Mağarası, Buzluk Mağarası, Karacamal ve Dipsiz Mağarası her yıl birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.



Karakuyu, Eber, Karamık ve Acı Göl ise barındırdıkları kuş çeşitleriyle ayrı ayrı kuş cennetleri konumunda bulunuyor.



Marmara'yı Akdeniz'e, Ege'yi İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya bağlayan yolların kesiştiği Afyonkarahisar'dan, günün her saati her kente otobüsle ulaşım sağlanabiliyor. Ayrıca, kentte demiryolu hattı da bulunuyor.