-YOLLARDA HIZ SINIRI ARTTI ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, otomobillerin hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında saatte 90 kilometre, bölünmüş yollarda saatte 110 kilometreye çıkartıldı. Minibüs ve otobüslerin hız sınırları ise şehirlerarası çift yönlü karayollarında saatte 80 kilometre, bölünmüş yollarda saatte 90 kilometre, otoyollarda saatte 100 kilometre olarak belirlendi. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, araçların cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine göre muayene süreleri, Ulaştırma Bakanlığınca araç muayenesi ile ilgili olarak çıkarılan yönetmelikte belirlenecek. Arazi vitesi olmayan otomobillerle zirai traktörler dışındaki her cins aracın fenni muayeneleri yapılırken, aracın sefer görev emri belgeleri kontrol edilecek. Taşıt Sefer Görev Emri verildiği halde tatbikat çağrısına uymayan veya adresinde bulunmayan taşıtlar fenni muayene istasyonuna bildirilecek ve bu tür araçların muayenesi yapılmayacak. -HIZ SINIRLARI- Yönetmelikte araçların hız sınırları yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle motoru araçların yerleşim yeri içindeki hız sınırları değiştirilmedi. Yerleşim yeri dışında ise araçların hız sınırları ''şehirlerarası çift yönlü karayolları'' ve ''bölünmüş yollar'' olarak ikiye ayrıldı. Buna göre, otomobillerin hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında saatte 90 kilometre, bölünmüş yollarda saatte 110 kilometreye çıkartıldı. Minibüs ve otobüslerin hız sınırları ise şehirlerarası çift yönlü karayollarında saatte 80 kilometre, bölünmüş yollarda saatte 90 kilometre, otoyollarda saatte 100 kilometre olarak belirlendi. Hız sınırlayıcı cihaz bulundurma ve kullanma zorunluluğu olan araçlarda, yol ayrımı yapılmaksızın M3 sınıfı otobüslerde hız sınırı ayarlaması saatte 110 kilometre, N3 sınıfı kamyon ve çekicilerde ise saatte 90 kilometre olacak. Bu araçlar şehir içi yollarda ise, diğer araçların tabi olduğu azami hız sınırlarına uyacak. Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte 15 kilometre, otoyollarda ise saatte 40 kilometre olarak belirlendi. Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkan araçlar belirtilen kendi sınıfına giren araçlara ait hızla sürülebilecek. Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork takmış LTT hariç) en çok hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte 10 kilometre daha düşük olacak. Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 kilometrenin üstünde bir hızla sürülemeyecek. İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının görüşünü alarak, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız sınırını saatte 20 kilometreye kadar artırmaya yetkili olacak. İl ve ilçe trafik komisyonları, belediye sınırları içindeki karayollarında otomobiller için hız sınırını saatte 20 kilometreye kadar artırmaya yetkili. Ancak belediye sınırları içinden geçen ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan devlet ve il yolları için Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması zorunlu olacak. -ARAÇLARIN YÜKLENMESİ- Yönetmelikte araçların yüklenmesi kurallarına ilişkin madde yeniden düzenlendi. Buna göre, araçların yüklenmesinde belirlenmiş ölçü ve esaslara aykırı olarak; taşıma sınırı üstünde yolcu taşınması, azami yüklü ağırlığın veya izin verilen azami yüklü ağırlığın aşılması, bu ağırlıklar aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yüklenmesi yasak. Ayrıca yükün cinsi, şekli, yeri, nitelik ve özellikleri bakımından; karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek, karayolunu kullananlara ve mülklere zarar verecek tarzda yüklenmesi, tehlikeli ve zararlı maddelerin şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler alınmadan taşınması, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, taşınması ve taşıttırılması, gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerinde veya araç dışına yolcu veya hizmetli bindirilmesi, yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi, yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklenmesi, yükün, sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi, yükün, aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak, kasanın sağ ve sol yanından taşacak şekilde yüklenmesi, çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi yasak. Yönetmelik ile belirlenen yasaklara uymayan araç sürücüleri hakkında cezai işlem yapılacak ve bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilecek. Azami yüklü ağırlığın yüzde 20'den fazla aşılması halinde fazla yük, uygun hale getirilmeden aracın yola devam etmesine izin verilmeyecek. Yasaklara uymadığı tespit edilen araçlar, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edilecek. Bunlardan trafik güvenliğine ve karayolu yapısına tehlike yaratmayacak durumda olanlara en yakın yerleşim birimlerinde gerekli önlemleri almaları için izin verilecek.