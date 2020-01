-''Yollarda'' belgeseline Boston'dan ödül İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - ''Yollarda'' adlı belgesel, 10. Boston Türk Filmleri Festivali'nde ''Belgesel Film'' kategorisinde ''Özel Mansiyon Ödülü''ne layık görüldü. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ''Kültür Köprüleri'' programı çerçevesinde Goethe Enstitüsü'nün, Türkiye'nin 24 kentinde ve 8 Avrupa ülkesinde yürüttüğü ''Avrupa Edebiyatı Türkiye'de – Türk Edebiyatı Avrupa'da/European Literature Goes to Turkey – Turkish Literature Goes to Europe'' projesi kapsamında Sabine-Küper Büsch ve Thomas Büsch tarafından hazırlanan ''Yollarda'' adlı belgesel filmi, 10. Boston Türk Filmleri Festivali'nde ''Belgesel Film'' kategorisinde yarıştı. ''Yollarda'' belgeseli, festivalde, ''Özel Mansiyon Ödülü''ne değer görüldü. Projenin en önemli parçası olan Gezici Kütüphane ile karşılaşmaları konu alan film; Trabzon'dan başlayarak, Ankara, Diyarbakır, Konya, Antakya, Adana, İzmir, Tekirdağ ve İstanbul'dan geçen, oradan da Avrupa şehirleri Pecs, Venedik, Duisburg ve Brüksel'e devam eden yolculuğu adım adım takip ediyor.