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Yaşam

Yollarda bayram çilesi

TEM otoyolunun İstanbul-Ankara yönünde araç yoğunluğu yaşanıyor.

13 Kasım 2010 02:00

T24 - TEM otoyolunun İstanbul-Ankara yönünde araç yoğunluğu yaşanıyor.
 
Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte tatile çıkan vatandaşlar, TEM otoyolunun İstanbul-Ankara yönünde araç yoğunluğu oluşturmaya başladı.

Otoyolda zaman zaman arıza yapan araçlar ve yaşanan maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte ulaşım yeniden sağlanıyor.

Gişe girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştuğu, D-100 karayolunda da zaman zaman araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi.

Bu arada, Bolu Dağı Tünelinde bir otomobilde çıkan küçük çaplı yangın sırasında, tedbir amaçlı olarak yol trafiğe 1 saat süresince kapatıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmesi ve yanan otomobilin tünelden çıkarılmasının ardından, yolun tekrar trafiğe açıldığı bildirildi.

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