-YOLLARDA 110 KİLOMETRE UYARISI ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin, bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 kilometre olduğu gibi yanlış bir algıya kapılmamaları ve hız tahdit levhaları ile belirlenmiş hız sınırlarını kesinlikle aşmamalarını önerdi. Yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili ve Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması nedeniyle 9-12 Eylül 2010 tarihleri arasında yoğun araç trafiği taşıyacak olan şehirlerarası yollarda vatandaşların rahat ve güvenli yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemler alındı. Bu kapsamda, öncelikle yol kullanıcılarının güvenliği için büyük önem taşıyan trafik işaretlemeleri kontrol edildi, yol kenarındaki otokorkuluk, reflektif malzeme ve kenar dikmelerinin eksik olanları tamamlandı ve temizlikleri yapıldı. Sel ve heyelan nedeniyle yolların trafiğe elverişli olmaması hali göz önünde bulundurularak bu kesimlerde kaplama sınırlayıcısı ile işaretleme yapıldı. Özellikle trafiği yoğun olan tatil yörelerine gidiş ve dönüş güzergahları için ek önlemler alındı. Yapım, bakım, onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan otoyollar gözden geçirilerek şeritlerin tamamının trafiğe açılması sağlandı. Bayram tatili süresince yollarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak, hava ve yol şartları takip edilerek, değişen ve gelişen şartlara göre gerekli tedbirler hızla alınacak. -DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER- Açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce alınan önlemlerin yanı sıra bayramda rahat ve güvenli seyahat için sürücülerin de şu hususlara dikkat etmesi dikkat etmeleri istendi: ''-Bölünmüş yol yapım çalışmalarının devam ettiği ana güzergahlarda, bu yolu daha önce kullanmamış 'yol acemisi' veya çalışmalar kapsamında yolda yapılan yeni düzenlemelerden haberdar olmayan sürücülerin, bu kesimlerde yapılan yeni düzenlemeleri ve çalışma mahallindeki arızi durumlarını göz önünde bulundurarak seyahat etmeleri, -Sürücülerin gerek asfalt sathi kaplama yapımı ve gerekse yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymaları, yeni yapılmış asfalt sathi kaplama üzerinde belirtilen hız limitini aşmamaları, -Tatile gidiş ve dönüş günlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmaları belli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturacağından, seyahatlerini gün içinde uygun saatlere yayarak aceleci ve telaşlı davranışlardan kaçınmaları, -Herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde, bulunulan şeritte kalınması, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridin ihlal edilmemesi, -Uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımını yaptırmaları ve yeterli yakıt almaları, -Araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu almamaları, -Aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme durumuna karşı dikkatli olmaları, -Yola çıkan tüm sürücülerin hava, yol, araç ve psikolojik durumlarını dikkate almaları, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, cep telefonu ve sigara gibi dikkati dağıtacak öğelerden kaçınmaları, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları, -Sürücülerin, bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 kilometre olduğu gibi yanlış bir algıya kapılmamaları; yolların keskin viraj, yüksek eğim, meskun mahal veya kavşak gibi kesimlerinde hız tahdit levhaları ile belirlenmiş hız sınırlarını kesinlikle aşmamaları önemle tavsiye edilmektedir.