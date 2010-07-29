Yollara 170 milyon liralık makyaj

MEHMET DEMİRKAYA / T24



İstanbul Büyükşehir Belediyesi asfalt yollar için kesenin ağzını açtı. Belediye ve şirketi İSFALT, asfalt yolların bakım, onarım ve kaplaması için toplam eski hesap yaklaşık 170 trilyonluk ihale yaptı. Geçen yıla göre, asfalt yollara yapılan yatırımdaki artış yüzde yüzü geçti.

Referandum öncesi asfalt yollar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli yatırımlar yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi tek kalemlik "İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yol Güzergahlarında Asfalt, Sanat Yapıları ile Yol Islahı Yapımı, Bakım ve Onarımı İşi" ihalesini yaklaşık 145 trilyon liraya(144.825.932 TL) sonuçlandırdı. İhaleyi, merkezi Batman'da bulunan Eze İnşaat Nakliye firması aldı. Belediye Eze firması ile 27 Temmuz 2010 tarihinde sözleşme imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl "İstanbul Geneli Yol ve Kavşaklarının Asfalt Kaplama, Bakım ve Onarım Yapılması İnşaatı" adı altın açtığı ihaleyi, yine aynı firma yaklaşık 60 trilyon liraya(60.860.000 TL) üstlenmişti. İki ihale arasındaki artışın yüzde yüzün üzerinde olması dikkat çekiyor.

İSFALT'tan 7 asfalt ihalesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İSFALT ise, İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki asfalt işleri için geçen ay 7 ayrı ihale düzenledi. Bu ihalelerin toplam bedeli ise yaklaşık 24 trilyon lira(23.683.998 TL). İhaleler asfaltın temin edilmesi, serimi, nakli ve yama yapılması işlerini kapsıyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İstanbul Geneli Tranşe Kaplamalarına İlişkin Sıcak Karışım Asfalt Kaplama İnşaatı" işini, ihale bedeli 10 trilyon liraya(9.821.883 TL) kendi şirketi İSFALT'a verdi.

Asfaltçı Eze

Merkezi Batman'da bulunan ancak İstanbul'da da şube açmış olan Eze İnşaat Nakliye ve Otomotiv firması asfalt ihalelerinde dikkat çekiyor. Eze, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onun şirketi İSFALT'tan, sadece bu yıl değil geçmiş yıllarda çeşitli asafalt işleri aldı.

12 trilyon sermayeli Eze İnşaat 2000'de kuruldu. Şirketin büyük ortağı Ergin Yavuz. Diğer ortaklar ise Abdulmelik Ezer ve Feremez Çetkin.