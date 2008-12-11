Yollar yine kan gölü!

Bingöl’de 5, Adana, Bursa, Yozgat ve Hatay’daki kazalarda da 7 kişi yaşamını yitirdi. 3 günlük bayram bilançosunda ölü sayısı 50’yi aştı.



Kar yağışı ve hatalı sollama, Bingöl-Elazığ Karayolu’nun Atapark mevkiinde kazaya yol açtı. Muş’tan Elazığ’a giden yolcu otobüsü, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Hikmet Ağa Polat, Zeki Polat, Edibe ve Semra Aslan ile Şaban Suseçen yaşamını yitirdi. 13 kişi de kaza sonucu yaralandı.



Adana Kozan’da da bir kaza meydana geldi. Kozan’dan Osmaniye’ye giden Nebi Dikici’nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle, Kayhan mevkiinde çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi öldü; 6 kişi de yaralandı.



Bursa’nın İnegöl ilçesinde de, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada Cenk Topal yaşamını yitirdi, 4 arkadaşı da ağır yaralandı.



Cenk Topal’ın vatani görevini Hakkari Çukurca’da komando olarak yaptığı ve 20 gün önce terhis olduğu öğrenildi.



Buzlanma Yozgat’ta da kazaya yol açtı. Kırıkkale’den Sivas’a giden Murtaza Yurdagül’ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Yurdagül ailesinin 3 ferdi yaşamını yitirdi; 4 kişi de yaralandı.



Hatay ve Bilecik’te meydana gelen kazalarda da 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre Torbalı yönünden Pamukyazı beldesine gitmekte olan Mehmet Delen’in (38) kullandığı 35 VL 726 plakalı otomobil, stabilize yoldan kontrolsüz şekilde, ana yola çıktığı sırada Tire yönünden gelmekte olan Veli Türkmenoğlu (29) yönetimindeki 35 TMC 32 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, 35 VL 726 plakalı araçta bulunan Filiz Delen (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Mehmet Delen, Büşra Delen (8), Nevin Sakin (38) ve Cemile Al (40) ile diğer araçtaki Veli Türkmenoğlu, Türker Türkmenoğlu (21), Ercüment Boğazdere (23) ve Yahya Durmaz (23) yaralandı.



Yaralılar, Torbalı Devlet Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Şişli’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri bebek 8 kişi yaralandı.

Boğaziçi Köprüsü istikametine giden Hüdai Yılık idaresindeki 34 TY 2419 plakalı otomobil, E-5 Karayolunun Mecidiyeköy mevkisinde arıza yaptığı için sol şeritte durdu.

Duran araca 34 TF 1608 plakalı bir başka otomobil, ona da 34 TDC 38 plakalı taksi arkadan çarptı. Kaza yapan 3 araçta, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılardan Sibel Demirkan (27), Neval Aydın (33), Ferhat Karademir (56) ve ismi öğrenilemeyen bebek Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ali Topal (22), Ufuk Topal (19), Ahmet Topal (47) ve Duygu Doğan (25) ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

