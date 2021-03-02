Yoldan geçen şoför, 12. kattan düşen çocuğu kucağında yakaladı

Vietnam'da bir sevkiyat şoförü, yoldan geçtiği sırada bir binanın 12. katından düşen iki yaşındaki bir kız çocuğunu yere düşmeden yakalayarak kurtardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Vietnam'ın Hanoi kentinde yaşanan olayda 31 yaşındaki şoför Nguyen Ngoc Manh, arabasında sevkiyat beklerken bir kadın ve çocuğun çığlıklarını duyduğunu anlattı.

Yerel medyaya konuşan Manh önce çocuğun kriz geçirdiğini sandığını ancak daha sonra çocuğun 50 metre yerden yüksekte olduğunu fark ettiğini söyledi. Manh, "Balkona tırmanan bir çocuk gördüm" dedi ve arabasından dışarı fırladığını söyledi.

Çocuğu görebilmek için yakındaki binada iki metre yüksekliğinde bir tepeye tırmandığını söyleyen Manh, çocuk düşmeye başladığında kendisinin de ayağının kaydığını ve yere indiğini anlattı.

Manh "Elimi uzatıp tüm gücümle çocuğu yakalamaya çalıştım. Neyse ki kucağıma düştü. İlk olarak ağzından kan aktığını gördüm ve çok korktum" dedi.

Olayın ardından iki yaşındaki çocuk acilen hastaneye götürüldü. Çocuğun kalçasının yerinden çıktığı ancak bunun dışında başka yarası olmadığı belirtildi. Doktorlar, kızın hastanede gözlem altında olduğunu aktardı.