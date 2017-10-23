Yoldan geçen işçiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı

Yaşar ANTER/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Yatağan İlçesi\'nde, evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş ederek mermer işçisi 35 yaşındaki İsmail Uyar\'ı öldüren ve cesedinin üzerine kapanıp ağlarken jandarma tarafından gözaltına alınan aynı yaştaki Erol Tatar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum\'da yaşayan ve özel bir şirkette mermer işçisi olarak çalışan İsmail Uyar, dün öğle saatlerinde ineklerinden sağdığı sütü, Yatağan\'ın kırsal Esenköy Mahallesi yakınlarındaki süt toplama merkezine getirdi. Sütlerini teslim eden ve yürüyerek evine dönmek için tekrar yola koyulan evli ve üç çocuk babası Uyar, Esenköy Mahallesi\'ne geldiğinde, bir anda duyulan silah sesi ile birlikte, yere yığıldı. Uyar, boynuna isebet eden saçmalarla kanlar içinde yaşamını yitirirken, yanına gelen Erol Tatar, cesedin üzerine kapanıp ağlamaya başladı. Uyar\'a 10 metre ilerideki evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş ettiği belirlenen Tatar, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Altı yıldır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Erol Tatar, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde, psikolojik sorunları bulunduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyince Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Muayenesinin ardından yeniden adliyeye getirilen Erol Tatar, sulh ceza hakimi tarafından \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, İsmail Uyar\'ın cenazesi bugün öğlende, Esenköy Mahallesi Mezarlığı\'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.



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