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Yoldan fırlayan taş, hamile kadın ve bebeğinin katili oldu

7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Erşah Gencer ve bebeği, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti

11 Ocak 2016 20:03

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde meydana gelen kaza sırasında yoldan fırlayan taş, seyir halindeki bir otomobilin ön koltuğunda oturan 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Erşah Gencer'a (40) çarptı. Ağır yaralanan kadın ve bebek, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, dün öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Anadolu yönünü geçtikten hemen sonra meydana geldi. İddialara Avrupa yönünde meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı kaza sırasında yerden fırlayan bir taş, karşı şeride geçerek otomobilin ön camından içeriye düştü. 15-20 kilo ağırlındaki taşın yüzüne çarptığı genç kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın hemen eşi Mehmet Ümit Gencer tarafından Kavacık'taki özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve bebek kurtarılamadı.

Kaza sırasında hayatını kaybeden fizyoterapistin cenazesi görev yaptığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Cenazeyi hastanenin bahçesinde karşılayan mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Genç kadının eşi Mehmet Ümit Gencer de hastane bahçesinde eşinin tabutuna sarılarak ağladı. Çok üzgün olduğunu söyleyen Gencer'i arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Yoldan fırlayan taş katili oldu

 

Hastane Başhekimi İbrahim Yekeler'in katıldığı tören sırasında dua okunup helallik alındı. Cenaze yarın toprağa verilmek üzere Çanakkale'nin Biga İlçesi'ne gönderildi. Olay sırasında aracın arka koltuğunda oturan Yiğit Şahinbeyoğlu, "Biz Anadolu yakasına seyir halindeyken karşı şeritte bir kaza olduğunu gördük. Tam bu sırada bir taşın fırlayarak camdan içeriye girdiğini gördük. Ön koltukta oturan arkadaşımıza çarptı. Hemen hastaneye götürdük. Ama maalesef kurtaramadık. Buna kaza demek doğru olmaz. Burada büyük bir ihmal var." dedi.

TEM otoyolu üzerinde araçla seyir halindeyken nereden geldiği belli olmayan büyük bir taşın kafasına isabet ettiği Fizyoterapist hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, çalıştığı hastaneden arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 

 

Cenazesi Çanakkale'de toprağa verilecek

 

Fizyoterapist Gencer'in çalıştığı hastanede haberi duyan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Hülya Erşah Gencer'in cenazesi ise bugün çalıştığı hastane olan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Dün kaza sırasında otomobilde bulunan Yiğit Şahinbeyoğlu, "Hülya ön koltukta oturuyordu. Karşı şeritte bir kaza gördük. Taşın nereden geldiğini anlayamadık. Olayın ardından arkadaşı hemen hastaneye götürdük" dedi.


Arkadaşları Hülya Erşah Gencer'i uğurlayan hastane çalışanları ise gözyaşlarını tutamadı. Hülya Erşah Gencer'in eşi Mehmet Ümit Gencer ise eşinin tabutuna sarılarak uğurladı. Güçlükle konuşan Mehmet Ümit Gencer, yaşadığı üzüntüyü ifade etti. Talihsiz kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Çanakkale'ye gönderildi.

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