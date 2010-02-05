Yoldan çıkartan ayin

T24- Genç kızları garip ayinlerle korkutup, hayat kadınlığına zorlayan evli çift tutuklandı







Thomas Carroll adlı 48 yaşındaki İrlandalı adam ve 32 yaşındaki Güney Afrikalı eşi Shamiela Clark'ın, İrlanda'da kapsamlı ve organize bir şekilde hayat kadınlığı satıcılığı yaparak, yılda bir milyon Euro'dan fazla para kazandıkları öğrenildi.





Yakalanıp, yargıç karşısına çıkarılan çiftten, Shamiela Clark'ın bir "çağrı merkezi" işlettiği ve buradan genelevleri koordine edip, müşterilere yanıt verdiği, gazete ilanlarıyla yeni müşteriler bulduğu açıklandı.

















Savcı Robert Davies, çiftin yabancı kadınları kullandığını ve böylece kadınların geceleri gidecek bir evleri olmamasından faydalandıklarını söyledi.



İçlerinden biri sadece 15 yaşında olan kızların Güney Amerika ve Nijerya'dan getirildiği ve çoğunun fahişelik yaptırılacağından haberdar olmadığı, kendilerini getirenlere olan büyük miktardaki borçlarını ödetmek için zorla çalıştırıldıkları, özellikle Nijerya'dan gelen kadınların, tavuk kurban edip, tabutların içerisine konulmak gibi "korkutucu ve aşağılayıcı" ayinlerden geçirilerek, "ölüm korkusuyla tanışmalarının" sağlandığı açıklandı.

İrlanda'ya varan kadınların kuaförlük ya da terzilik yapacaklarını düşünürken apartman dairelerine konulup, zorla fahişelik yaptırıldığı, ülkesinden getirilen 15 yaşındaki kıza prezervatif, iç çamaşırı ve bir kutu krem verilip "talimatları beklemesinin" söylendiği, yapılan duruşmada açıklandı.Kimi hayat kadınlarının da, internet ve gazete ilanlarıyla bulunduğu öğrenildi.



Daha sonra saati 260 Euro karşılığında cinsel ilişkiye zorlanan kadınların, paralarına da zorla el konulup Thomas Carroll'ın hesabına aktarıldığı ortaya çıktı.2007 yılında bu yöntemle Carroll'ın hesabına 1.13 milyon Euro aktarıldığının söylendiği dava görülmeye devam ediliyor.

