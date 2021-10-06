Yoldan çıkan tanker köprü arasındaki boşlukta asılı kaldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan tanker, köprü üzerinde iki yol arasındaki boşlukta sıkışıp, asılı kaldı. Kazada sürücü hafif yaralandı.



Sabah saatlerinde İkiköprü beldesi yakınlarındaki Aviske Köprüsü'nde meydana gelen olayda, Yahya Apaydın yönetimindeki boş yakıt tankeri, ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp köprünün korkuluklarına çarptı. Korkulukları aşan tanker, iki yol arasındaki boşluğa sıkışarak asılı kaldı.



Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, araçtan çıkarılan hafif yaralı Apaydın’a, ambulansta müdahale edildi. Sürücü Apaydın, lastiğin patlaması sonucu aracın direksiyon kontrolünü yitirdiğini söyledi.



