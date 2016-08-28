'Yoldan Çıkan Oyun' 23 Eylül'de başlıyor

Yönetmenliğini Lerzan Pamir’in üstlendiği, komedinin yeni dönem sevilen isimleri Bartu Küçükçağlayan, Sarp Apak ve Öner Erkan’ı bir araya getiren 'Yoldan Çıkan Oyun'un yeni sezonda da devam edeceği duyuruldu. Oyunun bu sezonki ilk gösterimi 23 Eylül tarihinde Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde olacak.

2014 senesinde Londra’da West End Duchess Theatre’da Mischief Theater topluluğu tarafından sahneye konan 'Yoldan Çıkan Oyun', Talimhane Tiyatrosu ve Zorlu PSM işbirliği ile Türkiye’de de izleyiciyle buluşmuştu.

Oyun içinde oyun mantığıyla kurgulanan Yoldan Çıkan Oyun, 1920’lerde gerçekleşen gizemli bir cinayeti anlatıyor. 2015 senesinde Oliver Ödülleri’nde ‘En İyi Komedi Oyunu’ seçilen Yoldan Çıkan Oyun’un Türkiye versiyonu geçen sene 20. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Haldun Dormen Özel Ödülü’ne layık görülmüştü.