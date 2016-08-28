T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Yoldan Çıkan Oyun' 23 Eylül'de başlıyor

Yeni sezonda da devam edeceği duyurulan oyunun, ilk gösterimi Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde olacak

28 Ağustos 2016 01:13

Yönetmenliğini Lerzan Pamir’in üstlendiği, komedinin yeni dönem sevilen isimleri Bartu Küçükçağlayan, Sarp Apak ve Öner Erkan’ı bir araya getiren 'Yoldan Çıkan Oyun'un yeni sezonda da devam edeceği duyuruldu. Oyunun bu sezonki ilk gösterimi 23 Eylül tarihinde Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde olacak.

2014 senesinde Londra’da West End Duchess Theatre’da Mischief Theater topluluğu tarafından sahneye konan 'Yoldan Çıkan Oyun', Talimhane Tiyatrosu ve Zorlu PSM işbirliği ile Türkiye’de de izleyiciyle buluşmuştu. 

Oyun içinde oyun mantığıyla kurgulanan Yoldan Çıkan Oyun,  1920’lerde gerçekleşen gizemli bir cinayeti anlatıyor. 2015 senesinde Oliver Ödülleri’nde ‘En İyi Komedi Oyunu’ seçilen Yoldan Çıkan Oyun’un Türkiye versiyonu geçen sene 20. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Haldun Dormen Özel Ödülü’ne layık görülmüştü.  

ETİKETLER

Yoldan Çıkan OyunZorlu PSMyeni sezonTalimhane TiyatrosuLerzan Pamirtiyatrolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24