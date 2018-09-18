Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu, dik kaldı

BEYPAZARI, (Ankara) – ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde direksiyonu kilitlenen otomobil yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvardan aşarak ıspanak ekili tarlaya uçtu. Otomobil, tarlada dik olarak kaldı. Görenleri hayrete düşüren kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Kayabaşı hastanede tedavi altına alındı.



Kaza, bugün öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Aladağ Sokak’ta meydana geldi. Murat Kayabaşı yönetimindeki 06 BBY 37 plakalı otomobil Aladağ Sokak Hastane Yolu üzerinde seyrederken 3 metrelik istinat duvarından aşarak kafa üstü ıspanak ekili tarlaya çakılı olarak kaldı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Murat Kayabaşı, otomobiliyle ilerlediği sırada direksiyonunun kitlendiğini ve kontrolünden çıktığını söyledi.

Görenleri hayrete düşüren kazada hafif yaralanan Kayabaşı, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_Sürücünün hastaneye götürülüşü

_Otomobilden görüntü