"Yoldan adam çevirip saç ekiyorlar!"

İstanbul, saç ektirmeye gelen sağlık turistlerinin en çok ziyaret ettiği şehirler arasında yer alıyor. Türkiye'ye saç ektirmeye en büyük ilgiyi Körfez'deki Arap ülkelerinden gelen turistler gösteriyor . Ancak, ucuz, yasa dışı, merdiven altı saç ekim merkezleri nedeniyle saç ekimi yaptıran birçok turist ülkesine mağdur bir şekilde dönüyor. Bu mağdurlardan birisi de Yaşadıklarını Birgün’den Meltem Yılmaz’a anlatan Ahmed... Ahmed, Taksim’de arabulucu kişilerin turistleri saç ekimi yaptırmaya ikna ettiğini belirterek, "Bu iş artık yoldan adam çevirmeye kadar vardı" diyor. İstanbul'u çekim merkezi haline getiren saç ekim merkezlerinin yüzde 50’den fazlası lisanssız olduğu belirtiliyor.

"Ucuz kurtuldum"

Arap turist Ahmed'in Meltem Yılmaz'a saç ekimiyle ilgili yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

Taksim’de yoldan adam çevirip acentalara yönlendiren arabulucular var. Bundan sonraki süreç, sözde "her şey dahil" süreç.

Ancak hastaların tamamı, benim yaşadığım mağduriyetleri yaşıyor. Ben yine ucuz kurtulduğumu düşünüyorum. Daha ciddi komplikasyonlar, sağlık sorunları, hayati tehlike yaşayanlar var.”

Yılda 100 bin kişi geliyor

Yılda ortalama 100 bin yabancı turist saç ektirmek için Türkiye'ye geliyor. Bunun yüzde 67'si Birleşik Arap Emirlikleri'nden.