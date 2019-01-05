Yoldaki rögar kapağı çalındı, sürücüler tuğlalı önlem aldı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)-BURSA’nın Gemlik ilçesinde yeni hizmete giren Gemlik Devlet Hastanes\'ne giden yol üzerindeki rögarın kapakları çalındı. Durumu fark eden bir vatandaş da olası bir kaza yaşanmaması için yakındaki bir inşattan getirdiği tuğlaları rögarların çevresine dizdi.

Gemlik Devlet Hastanesi yolu üzerindeki rögar kapağı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Rögar kapağının çalındığını sabah saatlerinde fark eden özel bir reklam firmasının çalışanları araçlarını durdurarak, kendi çabalarıyla önlem aldı. Yolda ilerlerken son anda kapağın olmadığını fark ettiklerini belirten reklamcılar, aynı zamanda bu konuyu duyurmak ve bir an önce önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla kendi sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştılar.

Rögar kapağnını olmadığını son anda fark eden Murat Kale, “Rögar kapaklarının olmaması kazaya adeta davetiye çıkarıyor. Burası Gemlik’in en çok kullanılan yolu. Bu yolu binlerce insan her gün hastaneye ulaşmak için kullanıyor. Aynı zamanda ambulanslar da bu yoldan hastaneye ulaşıyor. Allah korusun büyük bir kaza yaşanabilir. Ben, sürücüler görsün diye, yakındaki bir inşaattan tuğlalar alıp etrafına koydum. Önlem alınana kadar, kapaklar tekrar takılana kadar aklıma bu geldi. En azından sürücülerin dikkatini çeker, kaza yapmalarını önler” dedi.

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