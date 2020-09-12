Yolda yürürken hiç tanımadığı adamı kemerle öldüresiye dövdü!

Bursa'da yolda yürürken tanımadığı hiç tanımadığı Ali Ş.’yi pantolon kemeri, tekme ve yumruklarla döven Ferhat Saka çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı Ali Ş.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

10 Eylül tarihinde Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde bir sokakta alkol alan Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürümeye başladı. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Ş. ile karşılaştı.



Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Ş.’ye tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbeler karşısında yere yığılan Ali Ş.’ye bu kez de pantolonundan çıkardığı kemerle vurmaya başladı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Dakikalarca dövülen Ali Ş., ağır yaralı durumda Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Ali Ş.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ferhat Saka, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Saka, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)