Yolda yürürken doğum yaptı, bebeği bırakıp kaçtı!

İstanbul Bağcılar’da önceki gün saat 00.35 sıralarında meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Gayrimeşru ilişkiden hamile kalan N.A. (16), ailesine durumu anlattı. Bunun üzerine baba Ö.A. ve anne F.A., kızlarını evlerine yakın olan bir polikliniğe götürmek üzere yola çıktı. Bu sırada doğum başladı ve N.A., kaldırım üzerinde ayaktayken bebeğini doğurdu. Şaşkınlık içinde bir süre bebeğe bakan anne F.A., baba Ö.A., ve N.A., daha sonra arkalarını dönerek evlerine geri gitti. Evde kanlı giysilerini çı karan N.A., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kaldırımdaki bebeği yoldan geçen bir çocuğun farketmesi üzerine çevreden gelenler polise ihbarda bulundu.

VİDEO için tıklayın Olay yerine gelen polis ekipleri, yeni doğan bebeği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Habertürk'ün haberine göre, 18 yaşından küçük olan N.A.’nın doğum yaptığını belirleyen hastane polisi durumu emniyete bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hastaneye giderek N.A.’nın ifadesini aldı. N.A.’nın aynı mahalleden Muhammet A. (17) ile yaklaşık 1.5 yıldır arkadaşlık ettiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Muhammet A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne ve baba ise savcılıkça serbest bırakıldı.