T24 - ‘Adını Feriha Koydum’ dizisinde kapıcı kızı Feriha ile Emir’i ayırmaya çalışan kötü kız Hande rolündeki Ceyda Ateş ‘Benden çok nefret eden var. Yolda arkamdan bela bile okuyorlar. Demek ki rolümü iyi oynuyorum’ dedi



Yolda yürürken ‘Allah belanı versin’ diyorlar! Dünyaca ünlü AskMen sitesinin Türkiye çapında düzenlediği “Türkiye’de En Çok Arzulanan Top 99 Kadın” oylamasında Beren Saat ve Tuba Büyüküstün’ü de geçerek 16. seçilen Ceyda Ateş, VATAN’a oyunculuktan özel hayatına kadar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.



- Gerçekten bu kadar seksi durduğumu tahmin etmiyordum. Çok uzun boylu değilim minyon bir kızım. Seksiliğim açısından iltifatlar alıyordum evet ama ben farklı bir yapıya sahibim. Çok spor giyindiğimde bambaşka oluyorum topuklu ayakkabı falan giydiğimde dişi bir kadın olabiliyorum.



- 5 yaşında bir güzellik yarışmasına katıldım, 5000 çocuk içinde 1. seçildim. Sonra 13-14 yaşlarında yarışmalara katıldım. Yine 1. seçildim. Daha sonra diziler geldi. Hep dereceli bir güzeldim.



- Adını Feriha Koydum dizisi beni tamamıyla Ceyda Ateş yaptı. Bu rolden sonra bazı insanlar beni çok seviyorlar, ama nefret edenler de çok oluyor. Kavak Yelleri’nde de kötüydüm yaşlı bir teyze bana tokat atmıştı. Yolda yürürken bana Allah belanı versin diyen bile oldu.



- Aşk emek ve sabır isteyen bir şey. Ben de sevdiğim adam için çabalarım ama bu belirli bir dozda olur. Bazen vazgeçmek en güzel karardır. Dizideki Hande kadar olamam ama belli bir yere kadar çabam olur. Bizim de mücadele ettiğimiz zamanlar oluyor.

‘Paylaşılamayan kadınım’



- Artık paylaşılamayan kadın gibi oldum. Her gün başka insanlarla yazılmak kötü bir şey. Çağatay Ulusoy set arkadaşım ve kendisinin de özel hayatında biri var. Sadece set aralarında yemek yiyoruz bu da çok doğal. Önder Bekensir’le ekiple bir eğlenceye gittik. Eğlencede yüksek müzikle insanlar kulaktan kulağa konuşurlar. Bu yüzden bizi öpüşüyor sanmışlar. Böyle bir şey söz konusu değildir.



- Beraber olduğum kişi işime saygı duymalı ki düzenli götürebilelim. Benim oynadığım bazı sahneleri istemeyenler oldu. ‘Yapmasan olmaz mı?’ falan dediklerini duydum. Ama sadece bir karakteri canlandırıyorum, o değilim.



- Benim de belirli bir sınırım var. İşimin profesyonelliğine bakıyorum. Sevişme ya da öpüşme sahnesi benim için fark etmiyor. Yolda yürüme sahnesiymiş gibi geliyor.



- Oynadığım hiç bir sevişme sahnesinde partnerimle yakınlaşma olmadı. Bazen çok gerilebiliyorsunuz ya da kendinizi rahat hissedebiliyorsunuz. Partneriniz de gerilirse çok zor oluyor. Ama profesyonel bakış açısı gerekiyor.



- Ben çok yiyorum ama kilo almıyorum. Geceleri ekmeğe çikolata sürüp bile yerim. Şu an 46 kiloyum. Çok çirkin bir zayıflığım yok ama bir kaç kilom almam gerekiyor. Bunun için çabalıyorum.



