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Yaşam

Yolda yürürken 1 kilo altın buldu!

Poşet içerisinde altın bulan kadın yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti...

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - İstanbul Küçükçekmece'de Fatma Bildirici (35) önceki gün kutlanan Kadir Gecesi'nde arkadaşının evinde yapılan mevlide katıldı. Bildirici evine dönerken yolda bir poşet gördü. Poşeti açıp içine bakan genç kadın, altınları görünce gözlerine inanamadı.

Bir kilo 30 gram ağırlığındaki altınları polise teslim eden Bildirici "Benim olmayan bir şeyi almam. İnsanlık görevimi yaptım"dedi.

Polis, altınları sahibi olan kuyumcu Erol Kurtulmuş'a teslim etti.

Altınlar komşusunun çıktı

Kuyumcukent’te işyeri bulunan Erol Kurtulmuş’un, altınlarını bulan Fatma Bildirici’yle aynı sokakta oturduğu ortaya çıktı. Kadir Gecesi olduğu için Kuran-ı Kerim okumaya gittiğini söyleyen Bildirici, “Poşetteki altınları görünce gözlerime inanamadım. Ama benim olmayan bir şeyi almam. Hemen polise haber verdim. İnsanlık görevimi yaptım” dedi. 

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