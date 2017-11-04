Yolda TIR'ın çarptığı dilenci öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK\'te yolda dilendiği sırada TIR\'ın çarptığı 67 yaşındaki Osman Başçı, öldü.

Kaza, öğle saatlerinde Demir Çelik Kavşağı\'nda meydana geldi. Bilal K., yönetimindeki 78 AD 580 plakalı TIR, yolda dilencilik yaptığı iddia edilen Osman Başçı\'ya çarptı. TIR\'ın altında kalarak ağır yaralanan Başçı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Başçı, doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, TIR sürücüsü Bilal K.\'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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