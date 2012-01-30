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Yaşam

Yolda kalan sürücülere Kızılay'dan yardım DÜZCE (A.A)

30 Ocak 2012 23:08

-Yolda kalan sürücülere Kızılay'dan yardım DÜZCE (A.A) - 30.01.2012 - Düzce'de Kızılay ekipleri D-655 karayolunda mahsur kalan sürücülere sıcak çorba, çay ve yiyecek dağıttı. Sabah saatlerinde tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle Düzce ve Zonguldak arasında bağlantıyı sağlayan D-655 karayolunun Kabalak Hiciz rampası, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde birçok sürücü araçlarında mahsur kaldı. Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi ekipleri yolda kalan sürücülere ulaşarak sıcak çorba, çay ve yiyecek dağıttı. Bu arada, Kabalak ve Hiciz rampasında mahsur kalan araçlar nedeniyle Akçakoca yönüne zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor. Ulaşımda güçlük çekilen D-655 karayolunda yolda mahsur kalan araçlar, çevredeki köylülerin traktörleriyle yol dışına çekiliyor. Karayolu ekipleri de kar küreme çalışması yapıyor.  Boğaziçi bölgesinde zincirsiz araç geçişine izin verilmezken, kar yağışının gece boyu aralıksız devam edeceği bildirildi.

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