Yolda hareketsiz kalan 2 metrelik yılan doğal yaşama bırakıldı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR\'de yol üzerinde soğuktan etkilenen ve hareketi yavaşlayan 2 metre boyundaki yılanı Orman Muhafaza ekipleri tarafından doğal yaşama bıraktı.

Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki ekipler, dün sabah saatlerinde Kırşehir’in Sevdiğin- Karakurt yolu üzerinde Ötüken Ormanı yakınlarında çalışmalarını yürütüyordu. Ekipler, yol üzerine bulunan 2 metre uzunluğunda hareketsiz şekilde duran yılan olduğunu fark etti. Soğuktan etkilendiği için hareketi azaldığı görülen yılan, Orman Muhafaza ekiplerince kontrolü şekilde bulunduğu yerden alındı. Ekipler, hareketsiz duran yılanın araçların ezme tehlikesine karşı doğal yaşama salıverdi.



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