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Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş yolda bulduğu parayı görevliler aracılığıyla sahibine teslim etti

09 Mayıs 2018 17:53

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş yolda bulduğu parayı görevliler aracılığıyla sahibine teslim etti.
Gölbaşı\'nda evine giderken yolda 800 lira bulan ismini açıklamak istemeyen bir vatandaş, parayı ilçe belediyesine götürerek görevlilere teslim etti. Belediye görevlileri yaptıkları araştırmada bulunan paranın fırıncılık yapan Ali Peçenek\'a ait olduğunu belirledi. Belediyeye giderek görevlilerden parasını alan Peçenek, duyarlılığından dolayı ismi açıklanmayan vatandaşa teşekkür etti.

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