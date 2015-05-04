Yolda bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan emekli Hasım Sezen, yolda yürürken zarf içerisinde bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti.

Hayranbolu ilçesinde çiftçilikle uğraşan 59 yaşındaki Üzeyir Bıkmaz, bankadan çektiği 10 bin lirayı zarfa koydu. Bankadan ayrıldıktan bir süre sonra zarfı düşürdüğünü fark eden Bıkmaz, polise başvurdu.

Yolda yürürken zarfı bulan Sezen (54) de zarfın içinde para olduğu görünce, polis ekiplerine haber verdi.

AA’nın haberine göre, polis tarafından Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü'ne yönlendirilen Sezen, parayı sahibi Bıkmaz'a teslim etti.

Bıkmaz, parasını teslim aldıktan sonra yaptığı açıklamada gerçekten çok mutlu olduğunu belirterek, "Hasım kardeşimiz parayı bulur bulmaz hemen polis merkezine gitmiş. Bu erdemli davranışından dolayı kendisini yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.