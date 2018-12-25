Yolda ayağı kaydı, hastanede öldü

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle ayağı kayan ve yere düşerek ağır yaralanan Enver Öz (61) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Orta Mahalle 218 sokakta meydana geldi. SSK emeklisi olduğu öğrenilen Enver Öz, kahvehanede bir süre oturduktan sonra hava almak için dışarıya çıktı. Kahvehanenin önünde iddiaya göre Öz’ün bir anda ayağı kayınca kafa üstü beton zemine düştü. Kafasından yaralanan Enver Öz olay yerine çağrılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.