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Yaşam

Yolcuya tecavüz eden halk otobüsü şoförüne 37 yıl hapis cezası

Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan İbrahim T. hakkındaki karar bugün açıklandı

05 Mayıs 2017 01:54

Ankara’da özel toplu taşıma aracında yaşanan tecavüz olayı davasında karar bugün açıklandı. Tecavüzcü şoföre toplam 37 yıl ağır hapis cezası verildi.

Olay, 4 Ocak 2016 gecesi Ankara’da yaşandı. Özel bir okulda öğretmen olarak çalışan S. adlı kadın, Atilla Eşer Caddesi’ndeki AVM önünde ‘özel toplu taşıma aracına bindi. İki çocuk annesi S., otobüs sürücüsü İbrahim T.’ye “Ben 200 metre ileride ineceğim. Binebilir miyim?” diye sordu. İbrahim T. “Olur” dedi. Otobüs, 1818 numaralı cadde ile Atilla Eşer Caddesi’nin kesiştiği noktaya gelince S., kapıya yönelerek, “İnmek istiyorum” dedi.

 

Ölümle tehdit etti
 

Kapıyı açmayan T., “Seni dönünce indireceğim” dedi. Otobüsü 1982 numaralı sokaktaki boş araziye çeken T., iddiaya göre, koltuğundan kalkarak, iki eliyle S.’nin boğazını sıktı. Zorla aracın orta koridoruna yatırdığı S.’ye tecavüz etti. İbrahim T. anne S.’yi de olayı kimseye anlatmaması için ölümle tehdit etti.


Mahkemeden ağır ceza
 

Olaydan sonra yakalanan İbrahim T. tutuklanarak cezaevine konuldu. Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan İbrahim T. hakkındaki karar bugün açıklandı. Mahkeme, İbrahim T.’yi hakkında tecavüz, zorla alıkoyma ve tehdit suçlarından 37 yıl ağır hapis cezasına mahkum etti.

 

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