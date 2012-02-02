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Yaşam

Yolcusunu üşüten şoföre ceza KIRIKKALE (A.A)

02 Şubat 2012 19:50

-Yolcusunu üşüten şoföre ceza KIRIKKALE (A.A) - 02.02.2012 - Kırıkkale'de Minibüsçüler Odası ve Kırıkkale Belediyesi'nin aldığı kararla şehir içi ulaşımda yolcularını üşüten minibüs şoförlerine 169 lira ceza verilecek. Yurt genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de etkili olan soğuk havalarda minibüs yolcularının üşümemesi için belediye ile Minibüsçüler Odası önlem aldı. Buna göre, minibüslerin kalkış yerlerine gelmeden önce ısıtılması gerekiyor. Minibüsçüler Odası Başkanı Güven Ceylan, Kırıkkale'de, yolcuların üşümemesi için minibüsçülere hareket merkezine kadar araçlarını ısıtma zorunluluğu getirdiklerini, araçları soğuk olan minibüs şoförlerine de 169 lira ceza uygulanacağını kaydetti.  Ceylan, Kırıkkale'nin İç Anadolu'nun ortasında soğuk bir mevsim geçirdiğini belirtti. Ceylan, son 30 yılın en soğuk günlerini yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:  ''Bunun için bir uygulama başlattık. Yolcusunu üşüten minibüsçü esnafına ağır ceza ve yaptırımlar uyguluyoruz. Önce uyarıyoruz. 'Devamlı kaloriferleriniz yanacak, kalkış noktasında kaloriferleriniz yanacak, yolcunuzu bırakıp gelene kadar kaloriferler açık olacak' diyoruz. Bu kurala uymayan şoför esnafına, zabıta tarafından 169 lira ceza yazılıyor. Yolcularımıza diyoruz ki üşüdüğünüz zaman kaloriferleri yanmayan araçları bildirin, gerekli işlemleri yapalım.'' 

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