Yolcunun tehdidi uçağı geri döndürdü

Dün akşam saatlerinde Toronto-Montreal-İstanbul seferi yapan Airtransat'a ait yolcu uçağı içinde 316 yolcusuyla İstanbul'a gelmek için havalandı.

Uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra uçakta bulunan ve Türk olduğu söylenen 25 yaşındaki yolcu, önünde bulunan yolcuyu rahatsız etmeye başladı. Durumun kabin ekibine bildirilmesinin uyarıları dinlemeyen yolcu uçakta, “Bu sizin son uçuşunuz olacak" diye bağırınca kısa süreli panik yaşandı.

Kabin memurları durumu pilota bildirdi ve uçağın kaptan pilotu kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra Montreal'e geri döndü ve yolcu uçağa çağırılan polisler tarafından göz altına alındı.

Olay nedeniyle yolcular yaklaşık bir saat uçak içerisinde bekledikten sonra terminale alındı.

Toronto-Montreal- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı 7 saat gecikmeyle 18.15'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Pilot teknik arıza anonsu yapmış

Uçakta bulunan yolculardan Tuğba Etliç, “Dün akşam normal bir şekilde uçuşa başladık. Yirmi dakika falan gittikten sonra pilot bize teknik arıza olduğunu ve ger dönmemiz gerektiğini söyledi.

Geri döndükten sonra uçağın içinde belki bir saat bekledik. Polisler geldi. İçeride bir adam vardı ve onu dışarı çıkardılar sanırım Türk asıllıydı. Galiba hosteslere 'sizin son uçuşunuz olacak' gibi şeyler söylemiş. Uçağa polisler geldi ve adamı dışarı çıkardılar" dedi.

'Hostesleri tehdit etti'

Olay sırasında Türk olduğu iddia edilen 25 yaşındaki yolcunun önünde oturduğunu söyleyen Fuat Zarifoğlu ise şunları söyledi:

“Yanındaki adamın koltuğunu sürekli dürtüyormuş. Hostesleri rahatsız etti. 'Bu sizin son uçuşunuz olacak' gibi tehditler savurmuş. Adamı çıkardılar uçaktan. Uçakta kimseye saldırmadı ama bağırdı. Geri döndükten sonra sanırım bavulları tekrar kontrol ettiler. Uçakta biraz bekledik. Yaklaşık bir 7 saatlik gecikme oldu."