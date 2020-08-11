Yolcuların üstüne maske fırlatmıştı; o avukat konuştu: Otobüsün içi insan dolu neyin maskesi kardeşim

Özel halk otobüsüne maskesiz binerek tartıştığı yolcuların üstüne maske atan avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.

Antalya Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi Öğretmenevleri durağından özel halk otobüsüne maskesiz binmaya çalışan ve otobüs içindeki davranışlarıyla sosyal medyada gündem olan avukat Eda Esin Özdemir, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, asıl mağdurun kendisi olduğunu savunan Özdemir, hakkında düzenlenen tutanağa imza atmadığını, görevli polisler ve özel halk otobüsü şoförü hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

"Otobüsün içi insan dolu"

Özdemir, şöyle konuştu:

“Böyle bir saçmalık mı var? Ne maskesi? Havada uçak uçuyor, Antalya Barosu bana mesaj atmış ‘Pandemi dönemi bitti’ diye. Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu neyin maskesi kardeşim.”