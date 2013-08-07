Yolcuların önünde sara krizi geçirdi

Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağının pilotu önce terminalde sonra da uçakta yolcuların gözü önünde sara krizi geçirerek bayıldı. Yolcular başka bir uçakla İstanbul'a getirildi.



Türk Hava Yolları’nın (THY) TK-967 sefer sayılı uçağı dün saat 19.30’da gerçekleşecek olan Lefkoşa-İstanbul seferini yapmak üzere Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda son hazırlıklarını tamamladı. Saat 18.05’de ikinci güvenlik kontrolünden geçen THY yolcuları terminalde beklemeye başladı. Bu sırada yolcular terminalde bulunan bir kafeteryada bir pilotun bayıldığını gördü. Daha sonra yolcular saat 19.15’de uçağa alınmaya başladı.

Yolcular uçağın kalkışını beklediği esnada yaklaşık yarım saat sonra uçağın kaptan pilotu Fırat Göker, "Uçakta teknik bir aksaklıktan dolayı uçuşumuz gecikmeli olacaktır" diye anons yaptı. Anonsun ardından uçakta bulunan yolculardan biri 'Terminalde bayılan pilot bizim uçağın pilotu biz bu uçakta uçmak istemiyoruz' diye konuşmaya başladı. Bunun üzerine kokpitten çıkan uçağın kaptan pilotu, 'Sağlık durumum iyi, bir sorun yok' diye konuştuğu sırada ikinci kez kriz geçirdi ve yolcuların gözü önünde bayıldı. Bunun üzerine uçağa sağlık görevlileri çağrıldı. Uçağa gelen sağlık görevlileri, "Pilot sara krizi geçiriyor lütfen bu bölgeyi boşaltın" uyarısı yaptıktan sonra yolcular uçağın arka kapısından indirilerek terminale alındı.

Sara krizi geçirdiği ileri sürülen uçağın pilotu ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcular ise başka bir uçakla İstanbul’a gönderildi.