Yolcuların ihbarı üzerine 600 litre kaçak yakıt ele geçirildi

Olay, gece yarısı Aksaray - Adana karayolu üzerinde meydana geldi. İskenderun - Ankara seferini yapan R.M. (42) idaresindeki 42 RA 898 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Adana’da mola verdi. Adana’dan Aksaray istikametine yola devam eden otobüste aşırı mazot kokusu alan yolcular durumu şoföre bildirdi. Hiçbir şeye aldırış etmeden yoluna devam eden şoför, yolcuların polise ihbarda bulunması üzerine Aksaray - Adana karayolu 2. kilometresinde durduruldu.



Otobüste arama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, aracın bagajında 2 varil mazot ele geçirdi. Marker ölçüm cihazı ile kontrolden geçen mazot kaçak çıktı. Otobüsün mazot deposundan da örnek mazot alınarak kontrol edildi. Otobüsün mazot tankındaki mazotun da kaçak olduğu belirlendi. Toplam 600 litre kaçak mazot ele geçirildi.



Yaklaşık 4 saat boyunca karayolunda mağdur olan yolcular ise kendi yöntemlerince otostop çekerek yolculuklarına devam etmek istedi. Kimi yolcular polis ekiplerince tesislere kadar bırakıldı. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.



Yaşadıkları olayı anlatan mağdur yolcular, “Otobüste bir benzin kokusu vardı. Yoğun bir şekilde. Ondan rahatsız olunduğu için hepimiz şikayet ettik. Yani mazotu değiştirdiler falan ama nasıl olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Otobüste yoğun bir benzin kokusu vardı. Polis arandı, firma arandı ama düşüremedik firmayı” dedi.

Bir diğer yolcu ise, “Biz Adana’ya vardığımızda, İskenderun’dan çıkıp Adana’ya vardığımızda bir koku belirmeye başladı. Koku üzerine arkadaşlar rahatsız oldular. Bunu belirttik. İlk önce bize kokunun geçeceğini söylediler. Ondan sonra koku geçmedi. Geçmedikten sonra biz buraya kadar geldik birkaç insan, birkaç kişi galiba kim aradı bilmiyorum polisi arayıp ihbar etmişler. Ondan sonra bizi burada durdurdular polisler. Gelip mazota baktılar, mazot kaçak çıktı" diye konuştu.