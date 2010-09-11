-YOLCULARDAN SEFER İPTALİNE TEPKİ BANDIRMA (A.A) - 11.09.2010 - Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile İstanbul Yenikapı arasındaki hızlı feribot seferinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle hareket saatinden 15 dakika önce iptal edilmesini, yolcular protesto etti. Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferi, saat 11.30'da yapılması gerekirken olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer saatinden 15 dakika önce iptal edildi. Bunun üzerine İDO personeli, o ana kadar binip yerleşen yolcuların hızlı feribotu boşaltmasını istedi. Seferin iptal edilmesi kararına tepki gösteren yolcularla personel arasında tartışma çıktı. Yolcuların büyük kısmının hızlı feribotu terk etmeyi reddetmesi üzerine, emniyet güçlerinden yardım istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından yolcuları ikna ederek, hızlı feribotun boşaltılmasını sağladı.