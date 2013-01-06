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Dünya

Yolculara vuran adamı koltuğa bantladılar

İzlanda havayolu şirketi Icelandair, uçakta insanlara vurduğu, küfür ettiği ve tükürdüğü gerekçesiyle yolcunun koltuğa bantlandığını açıkladı

06 Ocak 2013 12:01

Uçakta diğer yolculara vuran 46 yaşındaki adama engel olunamayınca koltuğa bantlandı. Havayolu şirketinin sözcüsü Gudjon Arngrimsson, yolcunun, davranışlarının ''başa çıkılmaz ve tehdit edici'' hale gelmesinin ardından bağlandığını belirtti.

İzlanda havayolu şirketi Icelandair, uçakta insanlara vurduğu, küfür ettiği ve tükürdüğü gerekçesiyle yolcunun koltuğa bantlandığını açıkladı

Olay, internette yayılan, yolcunun koltuğa bantla ve plastik bağlarla oturtulduğunu gösteren fotoğrafın ardından basına yansıdı.

Fotoğrafı internet sitesi Tumblr'da yayınlayan Andy Ellwood, fotoğrafın uçaktaki bir arkadaşı tarafından çekildiğini söyledi.

Icelandair de önceki gün Reykjavik-New York seferini yapan uçakta insanlara vuran, küfür eden ve tüküren yolcuyu zapt etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

 

'Başa çıkılmaz ve tehdit edici'

 

Havayolu şirketinin sözcüsü Arngrimsson, yolcunun, davranışlarının ''başa çıkılmaz ve tehdit edici'' hale gelmesinin ardından bağlandığını açıkladı.

Arngrimsson, uçaktakilerin güvenliği için yolcu ve mürettebatlarca etkisiz hale getirilen adamın, yolculuk süresince gözlendiğini bildirdi.


Sarhoş olduğu tespit edildi


Icelandair, uçağın Kennedy Havalimanı'na inmesinin ardından adamın polis tarafından götürüldüğünü açıkladı.

New York ve New Jersey Havalimanı Yönetimi Sözcüsü Ron Marsico, gazetecilere polisin sarhoş olduğunu tespit edilen adamı hastaneye götürdüğünü, adamın suçlanmadığını bildirdi.

Yolcunun kimliği ise açıklanmadı.

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