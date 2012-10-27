Yolculara göre hava yolu daha ekonomik ve güvenli

Türkiye'de ilk defa, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan anket çalışmasına göre, hava yolunu tercih eden yolcuların yüzde 87'sinin, gelişmelerden ve verilen hizmetten memnun olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu anlamda yolcuların yüzde 74'ü hava yolunu daha güvenli bulurken, yüzde 54'ü ise daha ekonomik buluyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, iç hat yolcularının, sunulan hizmetlerden memnuniyet ve beklenti düzeylerini tespit etmek amaçlı 18 yaşının üzerinde 10 bin 579 yolcu ile anket çalışması yaptı. Haziran-Temmuz 2012 tarihleri arasında hava alanlarında gerçekleştirilen ankette, hava yolunu tercih eden yolcuların yüzde 87'si verilen hizmetten memnun olduklarını belirtti.

Ankete göre, yolcularının yüzde 74'ü güvenli yolculuk özelliği açısından hava yollarını tercih ederken, yüzde 54'ü hava yolu yolculuğunun daha ekonomik olduğunu ifade etti.

Yolcuların yüzde 43'ünün iş gezisi, yüzde 31'inin tatil, yüzde 28'inin ise memleket veya akraba ziyareti gibi nedenlerden dolayı uçakla seyahat ettiği tespit edildi.



En çok İstanbul'a giderken tercih ediliyor



Yapılan anket çalışmasında, Türkiye'de hava yoluyla seyahat eden yolcuların yüzde 46'sı İstanbul'a giderken, en çok tercih edildiği ikinci şehir ise yüzde 21 ile Ankara olduğu belirtildi.

Hava yolu yolcu trafiğinde ilk varış noktası olarak yüzde 7'lik paya sahip İzmir üçüncü sırada yer alırken, uluslararası düzeyde turizm merkezi olan Antalya'nın ise iç hatlar yolcularının yüzde 3'ünün ilk varış noktası olduğu belirtiliyor.

Havalimanı olarak bakıldığında ise en fazla yolcu İstanbul Atatürk Havalimanı'na gidiyor. Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı tüm iç hava yolu yolcularının yüzde 29'unu oluştururken, bunu sırayla Esenboğa ve Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes hava limanları takip ediyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'de 2003 yılından itibaren sivil havacılığın serbestleştirilmesiyle birlikte hava yolu ulaşımında önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

2003 yılı öncesine kadar Türkiye'de iç hatlarda sadece Türk Hava Yolları'nın 2 merkezden 25 noktaya uçuş gerçekleştirildiğine dikkat çeken Yıldırım, bugün iç hatlarda 7 hava yolu şirketi tarafından 7 merkezden 48 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yıldırım, yolcu sayısının da aynı dönemde 8,5 milyondan 120 milyona ulaştığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 8'i ilk defa uçağa bindiğini, yüzde 92'si ise daha önce en az bir kez uçakla seyahat ettiği ifade edildi.