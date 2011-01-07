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Yaşam

YOLCULAR SERVİS ARAÇLARIYLA DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLÜYOR MALATYA (A.A)

07 Ocak 2011 09:14

-YOLCULAR SERVİS ARAÇLARIYLA DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLÜYOR MALATYA (A.A) - 07.01.2011 - Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle Malatya Havaalanı'na zorunlu iniş yapan 4 uçağın yolcuları, havayolu şirketlerinin sağladığı servis araçlarıyla Diyarbakır'a götürülüyor. Havaalanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Diyarbakır'daki yoğun sis yüzünden akşam saat 22.00'den itibaren Malatya'ya yönlendirilen THY, Pegasus ve Onur havayolu şirketlerinin İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçaklarıyla, Sun Ekspres'in İzmir-Diyarbakır seferini yapan uçağı Malatya Havaalanı'na iniş yaptı. THY, Onur ve Pegasus havayolu şirketlerinin yolcuları, sağlanan servis araçlarıyla Diyarbakır'a götürülmek üzere yola çıkarılırken, Sun Ekspres'in yolcularının da kısa bir süre içerisinde otobüslerle Diyarbakır'a ulaştırılacağı bildirildi.

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