T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yolcular klasik müzikle uğurlandı İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2011 21:24

-Yolcular klasik müzikle uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Bayram tatiline gitmek için Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcular, konservatuvar öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından müzikle uğurlanıyor. Gümrüksüz eşya satış mağazaları işletmecisi (ATÜ) tarafından yapılan etkinlikte, bayram tatili için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ni kullanan yolculara, konservatuvar öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından latin, vals, klasik ve popüler müzik dinletisi sunuldu. Türkiye'nin tanıtımı ve yolcuların bayramda iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtilen etkinliğin, 3 gün süreceği belirtildi. Bonus şapkası giyen patenli genç kızlar ise dış hatlar terminalinde dolaşarak yolculara çikolata dağıttı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24