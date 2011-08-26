-Yolcular klasik müzikle uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Bayram tatiline gitmek için Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcular, konservatuvar öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından müzikle uğurlanıyor. Gümrüksüz eşya satış mağazaları işletmecisi (ATÜ) tarafından yapılan etkinlikte, bayram tatili için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ni kullanan yolculara, konservatuvar öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından latin, vals, klasik ve popüler müzik dinletisi sunuldu. Türkiye'nin tanıtımı ve yolcuların bayramda iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtilen etkinliğin, 3 gün süreceği belirtildi. Bonus şapkası giyen patenli genç kızlar ise dış hatlar terminalinde dolaşarak yolculara çikolata dağıttı.