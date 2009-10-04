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Yaşam

Yolcuda değil, karşılayanda domuz gribi çıktı

Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda, IMF-Dünya Bankası toplantıları için gelen heyetleri karşılayan bir çalışanda domuz gribi virüsüne rastlandı.

04 Ekim 2009 03:00

Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda, IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları için gelen heyetleri karşılayan bir çalışanda domuz gribi virüsüne rastlandı

IMF_Dünya Bankası yıllık toplantıları için İstanbul'a gelen heyetleri Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda karşılayan organizasyon görevlilerinden C.A, geçen cuma günü yüksek ateş belirtisi üzerine Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan kontrol ve tahlillerde, C.A'da domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsüne rastlandı.

C.A'nın, daha sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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