Yolcu yakınları lehine karar verildi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 30 Kasım 2007'de meydana gelen uçak kazasının ardından Türk hukukuna göre haklarını arayan yolcu yakınlarından 17'sine, Eureko Sigorta Şirketi'nin daha önce teklif ettiği düşük tazminat bedellerinin yükseltildiği belirtildi.

Ankara Barosuna kayıtlı avukat Hasan Kaşıkara, haklarını Türk hukukunda arayan ve vekaletlerini kendisinin yaptığı 17 yolcu yakınına, Eureko Sigorta Şirketi'nin ödeyeceği tazminat miktarının az olması nedeniyle itirazda bulunduklarını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da devreye girdiğini ve şirketin tazminat miktarını uluslararası standartlar düzeyine çıkardığını kaydetti.



Sigorta şirketi avukatlarının kendisine 2 Kasım'dan itibaren ödeme taahhüdünde bulunduğunu ifade eden Kaşıkara, şunları söyledi:

“Eureko Sigorta Şirketi, uçak kazasında hayatını kaybedenler için ödenecek tazminat bedellerini yaklaşık 1 yıl önce yolcu yakınlarına bildirmiş, belirtilen tazminat bedellerinin uluslararası standartların çok altında olması üzerine karşılıklı görüşmelere başlamıştık. Eureko ve yurt dışındaki reasürans firmasının hukukçularıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda yolcu yakınları lehinde bir karara varıldı. Bu doğrultuda yaklaşık 10 ay süren mücadelenin ardından yolcu yakınlarının taleplerine yakın miktarlarda tazminat belirlendi. Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da haklarını Türk hukukunda arayan yolcu yakınları için girişimlerde bulundu. Sayın Başbakanımızın yolcular lehine girişimleriyle kısa zamanda olayı sonuçlandırdık. Sigorta şirketi de bu girişim sayesinde miktarı artırdı.”



Avukat Kaşıkara, sigorta şirketinin yurt dışında dava açanlara yönelik ödeme yapmayacağını, gerekçe olarak ise orada hala hukuki sürecin devam ettiğini belirttiklerini bildirdi.



Kaşıkara, kendisinin 21 yolcu yakınından vekalet aldığını, bunlardan 4'ünün yurt dışında da dava açtığı için sadece 17 yolcu yakınına tazminat ödeneceğini, geriye kalanların vekaletinin ise başka bir avukatlık bürosunda olduğunu söyledi.



Hasan Kaşıkara, yolcu yakınlarının talebi nedeniyle, ödenecek tazminat miktarını açıklamak istemediğini belirterek, ancak girişimler sonucu tazminat miktarının iki kat civarında artırıldığını sözlerine ekledi.

AVUKAT KOÇER'İN GÖRÜŞÜ

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından Bülent Ceylan'ın Avukatı M. Hakan Koçer de kendilerine verilen teklifi makul görmedikleri için kabul etmediklerini söyledi.



Bu doğrultuda Eureko Sigorta Şirketi ve Atlasjet firması hakkında Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtıklarını belirten Koçer, mahkeme sürecinin devam ettiğini bildirdi.



Mahkeme heyetinin sigorta poliçelerinin sunulmasını beklediğini kaydeden Koçer, sigorta şirketinin sunduğu tazminat bedellerinin asgari ücret baz alınarak yapıldığını ve kendilerine teklif edilen miktarı kabul etmediklerini ifade etti.

YOLCU YAKINLARI

17 yolcu yakını arasında yer alan Şerafettin Tokgöz, böyle bir kararın çıkmasında etkin rol oynayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile avukat Hasan Kaşıkara'ya teşekkür etti.



Bu durumdan sadece Türk hukukuna güvenenlerin yararlandığını ifade eden Tokgöz, Türk hukukuna ve hukuku denetleyen kurumlara güvendiğini belirtti.

Tokgöz, şunları kaydetti:

“Kaza sonrası birçok avukat geldi. Hatta Amerika'dan da avukatlar geldi ve bizimle görüşme talebinde bulundular. Ancak bizi en iyi Türk avukatlarının temsil edebileceğini düşündük. Bu doğrultuda 17 yolcu yakını olarak vekaleti Hasan Kaşıkara'ya verdik. 2 yıldır etkin bir hukuk savaşı veriyoruz ve ilk zaferimizi aldık. Başbakanımız ve avukatımızın girişimleriyle sigorta şirketinin daha önce bize teklif ettiği komik bedeller, uluslararası standartlara yükseltildi. Para peşinde değiliz, sadece suçluların bedel ödemesinden yanayız.”



