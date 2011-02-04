-YOLCU VE UÇAK TRAFİĞİ ARTTI ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2011 yılı Ocak ayı yolcu ve uçak trafiği istatistiklerini açıkladı. DHMİ'den yapılan yazılı açıklamada, istatistiklerin, Türkiye genelinde uçak ve yolcu trafiğindeki artışın sürdüğünü gösterdiği belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''2011 Yılı Ocak Ayı itibariyle Uçak trafiği; bir önceki yılın Ocak ayına göre, iç hatlarda yüzde 16,1 artışla 40 bin 89, dış hatlarda yüzde 9 artışla 23 bin 247 olmak üzere toplamda yüzde 13,4 artışla 63 bin 336 oldu. Ocak 2011 itibariyle, havalimanı ve havaalanlarında toplam 6 milyon 330 bin 349 yolcuya hizmet verilerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış kaydedildi. 2011 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın Ocak ayına göre havalimanı ve havaalanlarından 617 bin 345 daha fazla yolcu, üstgeçişlerle birlikte 7 bin 712 daha fazla uçak hizmet aldı. 24 Ocak 2011 tarihli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı EUROCONTROL’ün Basın Bülteninde; EUROCONTROL’ün yeni uzun dönemli tahmin çalışmasına göre, Avrupa Hava Trafiği'nin 2030 yılına kadar 16,9 milyona ulaşarak, 2009 yılına göre göre 1,8 kat büyüyeceği belirtildi.''