Yolcu uçağı taksi yolundan çıktı, yumuşak zemine daldı!

Kanada'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air Canada'ya ait yolcu uçağı sefer öncesi taksi yolundan çıkarak yumuşak zemine daldı.

Air Canada'ya ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda talihsiz bir kaza yaşadı. Airport Haber'e göre, Vancouver-Madrid seferi öncesi hangardan terminal binasına doğru hareket eden uçak, taksi yolundan çıkarak yumuşak zemine daldı.

Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamada, uçakta sadece personel bulunduğu ve kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Yaşanan kaza sonrasında uçak Madrid seferinden çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Toprak zemine giren uçak Kent Matthiesen tarafından görüntülendi.