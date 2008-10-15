Yolcu uçağı pistten çıktı

ROMANYA Havayolları Tarom’a ait yolcu uçağı saat 09.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş sırasında duramayarak pistten çıktı.Florya-Ataköy yönünde ‘sabıkalı’ olarak adlandırılan 06/24 pistinde meydana gelen kazada uçakta maddi hasar oluştu.



Bükreş-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan pistte duramadı. Ataköy tarafındaki 24 pist başından toprak alana çıkan uçağın ön iniş takımı çamura saplandı.



Havalimanının 06/24 pisti trafiğe kapatılıp kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçak yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonrasında terminale çekilerek teknik bakıma alındı.



14’ÜNCÜ KAZA



Atatürk Havalimanı’nın sabıkalı pisti olarak adlandırılan 06/24, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın anlaşamaması yüzünden yedek pist yapılıp bakıma bir türlü alınamıyor. Bu pistin uzunluğu 2 bin 300, eni ise 60 metre. Ancak pist ortasında yüzeyden kaynaklanan çökme var. Yapılan defalarca bakım ve onarıma rağmen bu çökme zemindeki toprak yapısı nedeniyle bir türlü çözülemedi.



En son çözüm olarak pistin yan tarafında yer alan Hava Kuvvetleri’ne ait arazinin bir kısmının alınarak buraya yeni bir pist yapılması gündeme getirildi. Projeye göre Hava Kuvvetleri’ne ait üç adet ‘shelter’ olarak adlandırılan bombaya dayanıklı küçük uçak hangarı yıkılacak, buraya da 2 bin 500 metre uzunluğunda yeni bir pist inşası gerçekleştirilecekti. Pist Ataköy tarafına uzatılacaktı. Bu iş için havalimanı etrafındaki yol da Ataköy tarafına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bitirilerek kaydırıldı.



Uzmanlar yeni pist yapımı ile Atatürk Havalimanı’nın trafik kapasitesinin artırılacağına dikkat çekerek “06/24 pisti bir süre sonra bakıma alınmak zorunda kalacak. Atatürk Havalimanı 18/36 yönündeki pistlere kalacak. Böylece trafik yüzde 30 oranında düşecek. Bu pistin hızla tamamlanması gerekiyor” diye konuştu.



SABIKALI PİSTTEKİ KAZALAR



- 27 Ağustos 1994 THY’nin Eskişehir uçağı, İstanbul’a inişi sırasında kayarak, Sirkeci-Halkalı banliyö tren raylarına kadar ulaştı. Kazada ölen olmadı ama uçak kullanılamaz hale geldi.



- 6 Şubat 1995 THY’nin Airbus 310 tipi Çoruh uçağı, havalanmak üzereyken kayarak çamura saplandı.



- 22 Mart 1995 THY’nin Ankara - İstanbul seferini yapan Airbus A 310 tipi Ceyhan uçağı, pistten çıkarak çamura saplanarak durabildi.



- 1 Ocak 1996 Romanya Havayolları’na ait uçak, zeminin kaygan olması nedeniyle pistten çıktı.



- 21 Ağustos 1996 Mısır Havayolları’na ait Boeing 707 uçak pistten çıktı. Tren yoluna birkaç metre kala, karayolunda seyir halindeki bir taksiye çarpan uçak alev aldı. Kazada 19 yolcu yaralandı, uçak hurdaya ayrıldı.



- 19 Ağustos 2001 Hamburg International Havayolları’na ait Hamburg-İstanbul seferini yapan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. 135 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçak, toprak zeminde 50 metre sürüklendi.



- 19 Temmuz 2002 tarihinde Bosphorus Havayolları’na ait Airbus 300 tipi uçak, 300 yolcusuyla birlikte iniş yaptığı Atatürk Havalimanı’nda park yerine giderken pistten çıktı.



- 11 Ocak 2004 MNG Havayolları’na ait Airbus A 300 tipi kargo uçağı, park yerine giderken pistten çıktı ve yaklaşık 10 metre sürüklenerek çamura saplandı



- 22 Nisan 2005 tarihinde New York - İstanbul seferini yapan ve içinde 168 yolcu bulunan Amerikan Delta Havayolları’na (DAL) ait yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’nda 06-24 nolu pistten çıkarak emniyet şeridine girdi.



- 16 Eylül 2005 Onur Air’in Kayseri-İstanbul seferini yapan MD 88 tipi "ECE" adlı uçağı, iniş sırasında pisti tamamladığı sırada, kayarak pist dışına çıktı.



- 18 Eylül 2005 Moskova-İstanbul seferini yapan Airline 400 tipi Rus uçağı, 164 yolcusuyla birlikte inişe geçtiği sırada frenleri tutmadı. Yaklaşık bir kilometre pistte yolalan uçağın, bütün lastikleri parçalandı.

