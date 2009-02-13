Yolcu uçağı evin üzerine düştü: 49 ölü

Swissair uçağı az kalsın düşüyordu

İç hat seferi yapan 50 yolcu taşıma kapasiteli uçak, banliyö bölgesi Buffalo'ya bağlı Clarence'da bir evin üzerine düştüğü. Kaza yerinde büyük bir alev yumağı oluştu. Uçağın çarptığı ev yerle bir oldu.Buffalo Niagara Uluslararası Havaalanı'na giden uçakta 44 yolcu ve 4 mürettebat dahil 48 kişi bulunuyordu. Uçaktakilerin tamamı hayatını kaybederken, uçağın düştüğü yerde bulunan bir kişinin de can verdiği öğrenildi.Geçen ay yine New York'ta kalkıştan hemen sonra iki motoruna da kuş giren bir yolcu uçağı, pilotun başarılı bir manevrası sayesinde Hudson Nehri'ne inmiş ve kimsenin burnu kanamamıştı.Bu arada, İsviçre Havayolları'na (Swissair) ait bir yolcu uçağı, İspanya'nın Bilbao şehri havaalına inerken fırtınaya yakalandı.Saatte 90 kilometre hızla esen fırtına uçağın piste inmesini engelledi. Pilot, büyük uğraş sonucu uçağı sağ-salim indirmeyi başardı ve büyük bir felaketi önledi.Zürih - Bilbao seferini yapan İsviçre Hava Yolları'na ait uçakta mürettebat ile birlikte 50 yolcu bulunuyordu. Yolcular, bir gösteri yapmak için İspanya'ya giden balerinlerden oluşuyordu.