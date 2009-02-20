Yolcu uçağı direğe çarptı

Uçak kontrolden çıktı



'Büyük bir gürültü duyduk'

Atlas Jet: Hata bizde değil

Atlasjet Havayolları'nın İstanbul-Süleymaniye seferini yapan yolcu uçağı kalkış için hazırlandığı sırada uçağı iten push-back aracının çeki demirinin kırılması sonucu kontrolsüz kalınca elektrik direğine çarparak durabildi.Uçağın çarpması sonucu Atatürk Havalimanı apronunu aydınlatan beton elektrik direği kırılırken, uçağın kuyruk bölümünde ciddi hasar meydana geldi.Yaklaşık 60 metre kontrolsüz bir şekilde hareket eden Atlasjet uçağının kayarak ilerlediği esnada şans eseri başka bir uçağa çarpmaması kazanın ucuz şekilde atlatıldığı şeklinde değerlendirildi.Atlasjet Havayolları'nın içinde 56 yolcusu ile bu gece saat 23.45'te İstanbul'dan Süleymaniye' gitmek için 209 no'lu körükten yolcularını alan Airbus-A320 tipi yolcu uçağı, push back aracı tarafından geri geri itildiği esnada push-back aracını uçağa bağlayan çeki demirinin kırılması sonucu uçak kontrolsüz kaldı.Zeminin eğimli ve ıslak olması nedeniyle kontrolsüz kalan uçak kayarak kuyruk sol yatay stabilizesi Atatürk Havalimanı uçuş kontrol kulesi önünde bulunan bir elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası uçağın kuyruk bölümünde ciddi hasar meydana gelirken uçaktan indirilen yolcular başka bir uçak tahsis edilene kadar terminale alındı.Olay sonrası DHA muhabirine konuşan yolcular, uçakta herhangi bir yaralanma olmadığını ancak çok korktuklarını söyledi. Uçakta bulunan yolculardan işadamı Sinan Necdet yaşadıklarını şu şekilde anlattı:"Uçağa bindikten sonra uçağın geri geri gittiği esnada iki kere sallantı oldu ve sonra büyük bir gürültü duyduk. Uçakta yaklaşık 15 dakika kadar bekletildikten sonra uçaktan dışarı çıktığımızda tekerlerinin toprak zemine girdiğini gördük."Atlas Jet Havayolları'nın Genel Müdürü Orhan Coşkun kazayla ilgili hatanın yer hizmetleri veren firmanın çalışanlarından kaynaklandığını söyledi.Coşkun, uçağın push back aracına bağlanmadan yer hizmeti veren görevliler tarafından tekerlerin önünden takozların alınması sonucu kaymaya başladığını ve elektrik direğine çarparak durabildiğini ifade etti.Ciddi olabilecek bir kazanın ucuz atlatıldığının altını çizen Coşkun, hatanın tamamen yer hizmetleri veren firmanın çalışanlarına ait olduğunu belirtti. Olayın ardından uçak teknik bakım için hangara çekilirken, pilotlar da alkol muayenesine gönderildi.Geçmiş yıllarda da Airbus-A 300 tipi yolcu uçağı kule önündeki park pozisyonundan kayarak elektrik direğine vurmuştu.