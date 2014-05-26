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Dünya
Deutsche Welle

Yolcu treniyle yük treni çarpıştı

Hindistan'da bir yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre en az 40 kişi öldü, 150'ten fazla kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

26 Mayıs 2014 17:51


Hindistan'da pazartesi günü Yeni Delhi Gorakhpur arasında bir yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Polis yetkilileri, Utar Pradeş'teki Chureb tren istasyonu yakınlarında meydana gelen kazada, tıka basa dolu olan yolcu treninin, yük treniyle çarpıştığını açıkladı.

Çarpışma sonucu Gorakhnath ekspresinin sekiz vagonundan altısının savrulduğu bildiriliyor. Kazada demir yolundan çıkan ve büyük zarar gören vagonların içinde çok sayıda yolcunun mahsur kaldığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Bir vagonda ortalama 100 ila 125 yolcunun bulunduğu bildirilirken, ilk belirlemelere göre 40 yolcu hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin mahsur kalan yolcuları çıkarmak için vagonları keserek açması bekleniyor. Ölü ve yaralı sayısına dair ancak o zaman net bir rakam verilebileceği açıklandı.

'Times of India' gazetesi kazaya yanlış bir sinyalin yol açtığını, iki trenin de yanlış sinyal nedeniyle aynı hatta girdiğine yer verdi. Kazanın sebebi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Hindistan'ın yeni seçilen Başbakan Narendra Modi, yemin töreni öncesi Twitter üzerinden kazanın kurbanları için taziyede bulundu. Modi, seçim mücadelesinde ülkenin altyapısına yatırım yapacağı ve yeni otobanlar ve hızlı tren rayları örüleceğini vaat etmişti.

Hindistan dünyanın en uzun demir yollarına sahip. Her gün yaklaşık 20 milyon kişi demir yollarını kullanıyor. Hemen her yıl ağır kazalar meydana gelirken son olarak mayıs ayı başlarında Mumbai yakınlarında meydana gelen kazada 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HindistanYeni Delhi GorakhpurUtar Pradeş ChurebGorakhnathIndiaBaşbakan Narendra ModiTwitterMumbaiWelle Türkçe DW/dpa/Reuters GA/BÖ

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