-YOLCU TRENİNİN LOKOMOTİFİ RAYDAN ÇIKTI ERZİNCAN (A.A) - 19.07.2011 - Erzincan'da, yolcu treninin lokomotifi toprak kayması nedeniyle raydan çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erzincan'dan İstanbul'a hareket eden 41409 sefer sayılı Doğu Ekspresi'nin lokomotifi, Kemah ilçesindeki Eriç İstasyonunu 2 kilometre geçtikten sonra, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu, raydan çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Erzincan ile Sivas Divriği Garı'nda görevli imdat ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada ölü ya da yaralının bulunmadığı, sorunun giderilmesinin ardından trenin seferine devam edeceği belirtildi.