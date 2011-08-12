-Yolcu treninin 8 vagonu raydan çıktı SAKARYA (A.A) - 12.08.2011 - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu treninin 8 vagonu raydan çıktı. Haydarpaşa-Kars seferini yapan ''11410'' sefer sayılı Doğu Ekspresi'nin 8 vagonu, Hayrettin köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle Pamukova-Osmaneli arasındaki demiryolu ulaşıma kapandı. Trende bulunan yaklaşık 300 yolcuyu otobüslerle Bilecik'in Osmaneli ilçesine gönderen TCDD ekipleri, raydan çıkan vagonları yeniden demiryoluna almak için çalışma başlattı. Yolcuların Osmaneli İstasyonu'ndan trenle yola devam edeceği belirtildi.